22.04.2025 (15:30)

На территории Штаба МТО ВС РФ состоялась церемония закладки камня в основание Храма преподобного Иосифа Волоцкого



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На территории Штаба МТО ВС РФ состоялась церемония закладки камня в основание Храма преподобного Иосифа Волоцкого

В ознаменование празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в память о специалистах материально-технического обеспечения, выполнивших свой воинский долг в ходе специальной военной операции, на территории Штаба материально-технического обеспечения ВС РФ состоялась церемония закладки первого камня в основание Храма преподобного Иосифа Волоцкого – небесного покровителя войск МТО ВС РФ.

Храм возводится по решению Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В мероприятии принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга, личный состав центральных органов управления и гражданский персонал МТО ВС РФ.

«Этот храм посвящен памяти Героев-Защитников России специалистов материально-технического обеспечения погибших при исполнении своего воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Он станет главным храмом материально-технического обеспечения, еще одним символом нерушимости наших традиций, нашей верности и памяти тем, кто отдал свои жизни на благо России!», - сказал генерал-полковник Андрей Булыга в ходе церемонии.

Освещение закладного камня и места строительства Храма совершил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Храм будет выполнен из дерева в традиционном православном стиле.

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