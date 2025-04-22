22.04.2025 (15:30)
На территории Штаба МТО ВС РФ состоялась церемония закладки камня в основание Храма преподобного Иосифа Волоцкого
В ознаменование празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в память о специалистах материально-технического обеспечения, выполнивших свой воинский долг в ходе специальной военной операции, на территории Штаба материально-технического обеспечения ВС РФ состоялась церемония закладки первого камня в основание Храма преподобного Иосифа Волоцкого – небесного покровителя войск МТО ВС РФ.
Храм возводится по решению Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В мероприятии принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга, личный состав центральных органов управления и гражданский персонал МТО ВС РФ.
«Этот храм посвящен памяти Героев-Защитников России специалистов материально-технического обеспечения погибших при исполнении своего воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Он станет главным храмом материально-технического обеспечения, еще одним символом нерушимости наших традиций, нашей верности и памяти тем, кто отдал свои жизни на благо России!», - сказал генерал-полковник Андрей Булыга в ходе церемонии.
Освещение закладного камня и места строительства Храма совершил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Храм будет выполнен из дерева в традиционном православном стиле.