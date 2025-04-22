22.04.2025 (15:00)

Музею боевой славы воинов-сибиряков исполнилось 60 лет

Торжественное собрание, приуроченное к 60-летию со Дня образования Музея боевой славы воинов-сибиряков, состоялось в Доме офицеров Новосибирского гарнизона.

На мероприятии присутствовали представители командования общевойскового объединения ЦВО в Сибири, ветераны Вооруженных Сил РФ, участники военно-патриотических клубов, представители администрации города, участники спецоперации и др. Для гостей была организована экскурсия по музею, были доступны фотодокументальные выставки «60 лет Музею боевой славы воинов сибиряков» и «Сибиряки – Герои России. Участники спецоперации», фотовыставка «Жены Героев», а также прошел молебен в часовне во имя святого Великомученика и Победоносца Георгия.

Завершилось собрание праздничным концертом, на котором выступили творческие коллективы Дома офицеров Новосибирского гарнизона.

Музей боевой славы воинов-сибиряков, расположенный в здании Дома офицеров Новосибирского гарнизона, был торжественно открыт 21 апреля 1965 года к 20-й годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

У центрального входа - величественная металлическая стела, на которой золотыми буквами начертаны имена 1255 воинов-сибиряков, Героев Советского Союза. Шесть залов музея рассказывают историю военного округа с 1865 года, боевой путь и подвиги воинов-сибиряков во всех войнах, в которых участвовала Россия по настоящее время.

Экспозиции трех главных залов музея посвящены бессмертному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также участия воинов-сибиряков в разгроме японских захватчиков. Исторически достоверные документы, мемориальные предметы, фронтовые письма, личные вещи, фотографии героев, боевые ордена воинов-сибиряков, образцы оружия, раскрывают судьбы наших земляков, участников тех героических событий на фронте и в тылу.

В двух залах отражена современная история военного округа, показаны примеры мужественного и доблестного исполнения воинами-сибиряками своего воинского долга в Афганистане, Чечне, Абхазии и других современных боевых конфликтах, а также в ходе специальной военной операции.

В музее регулярно проводится ритуал принятия Военной присяги личным составом воинских частей Новосибирского гарнизона.

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