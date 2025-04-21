21.04.2025 (09:45)

Военнослужащие военной полиции встретили светлый праздник Пасхи

Военнослужащие военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, несущие службу по охране военных объектов столицы, встретили светлый праздник Пасхи.

Накануне Пасхи с личным составом была проведена духовная беседа об истории и традициях православного праздника, подготовлены куличи и пасхальные яйца.

Во время праздничного молебна игумен Донского монастыря отец Никита вознёс молитвы о здравии воинов, их семей и о мире на земле.

Особое внимание отец Никита уделил святому благоверному князю Дмитрию Донскому – небесному покровителю военной полиции. Он напомнил о его подвигах, мужестве и вере, которые помогли объединить Русь перед лицом врага.

«Сегодня, как и века назад, русские войны стоят на страже порядка и безопасности. Ваша служба – это продолжение традиции наших предков, защищавших Отечество с оружием в руках и молитвой в сердце», - отметил отец Никита.

Для военнослужащих срочной службы этот день стал по-настоящему особенным, символом связи с домом.

«Такие встречи укрепляют дух, напоминают о том, ради чего мы служим и это еще один повод вспомнить о высших ценностях», – поделился один из военнослужащих срочной службы.

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