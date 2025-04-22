22.04.2025 (14:30)

Специалисты коммунальной службы устранили последствия мощного циклона в воинском гарнизоне Тихоокеанского флота в Приморском крае

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) оперативно устранили последствия циклона в воинском гарнизоне Тихоокеанского флота на территории Приморского края.

В результате мощного ливня и шквального ветра произошел значительный подъем реки Водопадная. Размыло плотину, уровень воды в устье реки снизился.

Жилищно-коммунальная служба № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России заблаговременно перевела в усиленный режим работы аварийно-ремонтные бригады. Специалистами службы были проведены работы по демонтажу блоков и расчистке дамбы, чтобы убрать из устья скопившийся мусор. После всех выполненных работ уровень воды в устье удалось восстановить.

Восстановительные работы выполняли машинисты насосных установок, слесари, мастера участка и машинист экскаватора. Для выполнения работ привлекалась техника воинской части - автокран и техника производственного участка.

Благодаря слаженным своевременным действиям удалось избежать сбоев в работе котельных и других объектов социальной и военной инфраструктуры в воинском гарнизоне ТОФ.

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