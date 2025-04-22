22.04.2025 (13:30)

В преддверии 80-летия Победы в ВА ВКО обсудили вопросы исторической правды

В Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова состоялся круглый стол, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Темой обсуждения стала «Решающая роль Советского Союза в победоносном завершении Великой Отечественной войны. Исторические уроки и современность».

Основной целью мероприятия было обозначить проблему фальсификации исторической правды о роли Советского Союза в Победе и выработать меры противодействия этим тенденциям в академии и подшефных организациях.

Перед началом работы к собравшимся обратилась сенатор РФ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Тверского регионального отделения Российского военно-исторического общества Л.Н. Скаковская, отметившая важность проводимого мероприятия.

«Точность и выветренность формулировки темы не оставляет пространства для сомнений, что именно вклад советского народа в Великую Победу стал определяющим», – подчеркнула Сенатор.

В пленарном заседании круглого стола приняли участие преподавательский состав, слушатели и курсанты академии, военнослужащие специального факультета, суворовцы Тверского СВУ, юнармейцы подшефных отрядов, а также представители общественных организаций Твери.

В своих докладах участники представили анализ основных направлений фальсификации событий Великой Отечественной войны, распространяемых на Западе, и предложили конкретные меры по противодействию этим искажениям.

По итогам работы круглого стола были сформулированы конкретные предложения по усилению работы по сохранению исторической правды в академии и подшефных организациях. Материалы круглого стола будут опубликованы и использованы в образовательной, научной и военно-исторической деятельности академии.

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