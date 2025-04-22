22.04.2025 (13:50)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 22 апреля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Горналь. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли: до 75540 военнослужащих, 412 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2283 боевые бронированные машины, 2759 автомобилей, 636 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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