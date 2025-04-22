22.04.2025 (13:00)

Лётчики Северного флота выполнили учебно-тренировочные полёты

Экипажи смешанного авиационного корпуса Северного флота провели плановые учебно-тренировочные полёты на военно-транспортных самолётах Ан-26 и Ил-18 в воздушном пространстве Кольского полуострова.

Полеты были направлены на поддержание высокой лётной готовности, совершенствование навыков пилотирования и отработку взаимодействия в различных условиях.

В ходе лётной смены экипажами самолётов были отработаны взлёты и посадки в штатных и сложных метеоусловиях с аэродрома. Также экипажи провели тренировку по навигации и пилотированию воздушного судна на средних и малых высотах.

«Регулярные учебные полёты позволяют поддерживать высокий уровень профессионализма лётного состава и готовность к выполнению задач в любой обстановке», – отметил командир экипажа самолёта Ан-26.

Всего в мероприятиях лётной подготовки приняли участие более 10 экипажей и 5 единиц воздушных судов.

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