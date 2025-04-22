22.04.2025 (12:30)

В Подмосковье состоялся «Гагаринский забег» в память о первом космонавте – Юрии Гагарине

В подмосковном поселке Звездный городок состоялся 55-й юбилейный «Гагаринский забег» в память о первом космонавте – Юрии Алексеевиче Гагарине.

В забеге приняли участие военнослужащие космических войск, ветераны космической отрасли, сотрудники российских космических компаний и ведомств и любители спорта. По данным организаторов, общее количество участников составило около 1 тыс. человек

Участники забега соревновались в пяти предложенных дистанциях: 300 м, 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон – 21,1 км. Возрастной диапазон составил от 6 до 73 лет. Для участников легкоатлетических стартов была организована фан-зона с тематическими локациями и концертом.

После забега и церемонии награждения, гости посетили музей Центра подготовки космонавтов, где ознакомились с отечественной историей покорения космоса.

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