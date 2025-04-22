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22.04.2025 (12:00)

Ансамбль песни и пляски ВВО выступил на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

В Хабаровске Ансамбль песни и пляски Восточного военного округа выступил с концертом на Краевом фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. В мероприятии также приняли участие ветераны специальной военной операции.

Артисты исполнили музыкальные композиции советских и российских авторов, на лирическую и патриотическую тематику.

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, военные артисты подготовили насыщенную концертную программу. Они проведут серию выступлений для военнослужащих, членов их семей и ветеранов Хабаровского края.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Ансамбль , Восточный военный округ
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