22.04.2025 (07:45)

Заявление Минобороны России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БпЛА – над территорией Орловской области и один БпЛА – над территорией Белгородской области.

Всего, начиная с 20.00 мск 21апреля до 06.00 мск 22 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

пять БпЛА – над территорией Республики Крым,

три БпЛА – над территорией Белгородской области,

два БпЛА – над территорией Орловской области.



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