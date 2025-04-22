22.04.2025 (07:45)
Заявление Минобороны России
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БпЛА – над территорией Орловской области и один БпЛА – над территорией Белгородской области.
Всего, начиная с 20.00 мск 21апреля до 06.00 мск 22 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
- пять БпЛА – над территорией Республики Крым,
- три БпЛА – над территорией Белгородской области,
- два БпЛА – над территорией Орловской области.