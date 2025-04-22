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22.04.2025 (07:45)

Заявление Минобороны России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БпЛА – над территорией Орловской области и один БпЛА – над территорией Белгородской области.

Всего, начиная с 20.00 мск 21апреля до 06.00 мск 22 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 

  • пять БпЛА – над территорией Республики Крым, 
  • три БпЛА – над территорией Белгородской области,
  • два БпЛА – над территорией Орловской области.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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