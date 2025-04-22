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22.04.2025 (08:15)

На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа штурмовые подразделения проходят курсы боевой подготовки

С личным составом мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа продолжаются практические занятия по освоению курса боевой подготовки. Инструкторы с боевым опытом СВО передают свои знания штурмовым подразделениям на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Мотострелковые подразделения провели слаживание штурмовых отделений с отработкой различных сценариев, чтобы в реальном бою быстро и эффективно выполнить боевую задачу.

В ходе тренировок бойцы штурмовых отрядов отработали навыки ведения стрелкового боя, захват опорных пунктов противника. Особое внимание было уделено перемещению на поле боя и тактической медицине. Каждый элемент бойцы отработали до автоматизма.

Штурмовые подразделения Ленинградского военного округа по окончанию обучения отправятся в зону проведения специальной военной операции в состав группировки войск «Север».

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Мотострелковые войска
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