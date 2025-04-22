22.04.2025 (08:45)

Механики-водители Ленинградского военного округа успешно завершили освоение курса вождения САУ

Военнослужащие артиллерийских подразделений Ленинградского военного округа закончили изучение курса обучения вождению самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация», «Гвоздика».

В ходе занятий на специализированных полигонах и учебных участках местности механики-водители освоили приемы маневрирования на скоростных участках, преодоление маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполнение поворотов и разворотов различной сложности. Они также обучились преодолевать овраги, двигаясь по колейному мосту, проходить полосу условных минно-взрывных заграждений и другие искусственные препятствия.

Оценивали выполнение задач командиры взводов, которые во время проведения итоговых испытаний находились в машине, вместе с обучаемыми.

Курсы по вождению самоходных артиллерийских установок проводятся для обучения механиков-водителей управлению боевой техникой, позволяют научиться действиям в сложных ситуациях, развивают их внимательность и концентрацию.

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