22.04.2025 (11:30)

Курсанты ДВОКУ стали лучшими на чемпионате по стрельбе из снайперских винтовок

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) прошел чемпионат по стрельбе из снайперских винтовок. Мероприятие организовано Федерацией практической стрельбы Амурской области.

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 20 конкурсантов, среди них представители силовых ведомств и гражданские любители этого вида спорта. Участникам предстояло выполнить 9 упражнений на разных дистанциях. Расстояние до мишеней составляло от 100 до 650 метров. При стрельбе учитывалось время и точность поражения целей.

Участникам предстояло поразить не только ростовые фигуры, но и выполнить стрельбу по тарелкам для стендовой стрельбы, поразить квадраты, ромбы и пятиугольники за короткий промежуток времени, определить дальность до мишени без дальномера.

«Для военных стрельба – это основа. Будущий офицер должен владеть всеми видами оружия. В зоне СВО сегодня ты стреляешь из автомата, завтра ты можешь выполнить стрельбу из любого снайперского комплекса», - рассказал преподаватель кафедры вооружения и стрельбы Евгений Лашманов.

Сложным элементом соревнований стал этап, где любителям стрелкового дела было необходимо показать свою ювелирную точность. Стрелкам предстояло поразить цель максимально близко к контрольной точке в течение 0,5 секунды и показать свою ювелирную точность в стрельбе по гильзе на дистанции до 150 метров и по начерченным линиям шириной 3 мм на удалении 60 метров от стрелка.

Мастерство участников оценивалось в индивидуальном зачете. По итогам соревнований: золото, серебро и бронзу забрали курсанты ДВОКУ.

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