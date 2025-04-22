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22.04.2025 (11:00)

В войсках Восточного военного округа проведён «Единый день инженерной подготовки»

С инженерными подразделениями Восточного военного округа (ВВО), дислоцированными на территории Дальнего Востока, проведены практические занятия в рамках «Единого дня инженерной подготовки».

На участках местности военнослужащие выполнили инженерную разведку для последующего устройства проходов минно-взрывным способом.

Руководители занятий отдельное внимание обращали на качество подготовки запалов и изготовление зажигательных трубок, при этом были продемонстрированы несколько способов закладки тротиловых шашек в грунт.

Также, военнослужащие на практике выполнили действия по установке противопехотного и противотанкового минного поля.

Военнослужащими были закреплены практические действия по очистке дорог от колючей проволоки и освобождению проездных путей от заграждений и препятствий с использованием штатных и подручных средств, а также тяжёлой инженерной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Инженерные войска , Восточный военный округ
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