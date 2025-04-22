22.04.2025 (10:30)

Корабли ВМФ России и ВМС Республики Бангладеш провели военно-морское учение в Индийском океане



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Корабли ВМФ России и ВМС Республики Бангладеш провели военно-морское учение в Индийском океане

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили программу делового захода в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш.

В ходе пребывания в дружественной стране стороны договорились провести совместное военно-морское учение типа PASSEX.

Корабли ВМФ России и ВМС Народной Республики Бангладеш вышли в акваторию Индийского океана. В составе отряда кораблей ТОФ действовали корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». От ВМС Республики Бангладеш к учению привлекались фрегат «Умар Фарук», корвет «Проттой» и большой патрульный корабль «Дурджой».

В назначенном районе экипажами проведены тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию. В вечернее время моряки России и Бангладеша осуществили передачу команд управления и взаимодействия в режиме радиомолчания, используя световую азбуку. Также совершенствовались практические навыки по пополнению запасов воды и топлива на ходу от среднего морского танкера «Печенга».

После отработки задач учения российские корабли продолжили выполнение задач дальнего похода.

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