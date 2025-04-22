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22.04.2025 (10:00)

Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения проводят непрерывные работы по ремонту военной техники в тыловом районе СВО

Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения 68-го гвардейского армейского корпуса группировки «Восток» проводят непрерывные работы по восстановлению и обслуживанию военной техники, в том числе и трофейных образцов западного производства.

Специалисты проводят работы любой сложности, заменяя шасси, гусеничные траки, двигатели и другие узлы бронетехники, вышедшие из строя, также на месте проверяют и обслуживают системы связи, вооружения и электропроводку.

«Неисправный МТЛБ ранее эвакуировали с поля боя. Заменили ходовую, двигатель, коробку передач. Сейчас настраиваем электрооборудование, датчики. После обварки и покраски отправим в часть. В зависимости от повреждений ремонт занимает до месяца», — пояснил мастер ремонтно-восстановительного подразделения с позывным «Стармех».

Помимо этого, проводится осмотр захваченной бронетехники противника западного образца. Изучаются тактико-технические характеристики, системы защиты и управления.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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