22.04.2025 (10:00)
Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения проводят непрерывные работы по ремонту военной техники в тыловом районе СВО
Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения 68-го гвардейского армейского корпуса группировки «Восток» проводят непрерывные работы по восстановлению и обслуживанию военной техники, в том числе и трофейных образцов западного производства.
Специалисты проводят работы любой сложности, заменяя шасси, гусеничные траки, двигатели и другие узлы бронетехники, вышедшие из строя, также на месте проверяют и обслуживают системы связи, вооружения и электропроводку.
«Неисправный МТЛБ ранее эвакуировали с поля боя. Заменили ходовую, двигатель, коробку передач. Сейчас настраиваем электрооборудование, датчики. После обварки и покраски отправим в часть. В зависимости от повреждений ремонт занимает до месяца», — пояснил мастер ремонтно-восстановительного подразделения с позывным «Стармех».
Помимо этого, проводится осмотр захваченной бронетехники противника западного образца. Изучаются тактико-технические характеристики, системы защиты и управления.