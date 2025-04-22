22.04.2025 (09:30)

Военнослужащие 656-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» эвакуировали очередную группу мирных жителей из Константинополя Донецкой Народной Республики



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие 656-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» эвакуировали очередную группу мирных жителей из Константинополя Донецкой Народной Республики

Не смотря на обстрелы со стороны ВСУ, военнослужащие вывели пятерых местных жителей. Во время эвакуации, боевики открыли огонь из артиллерии и направили на людей FPV-дроны. Чтобы обезопасить мирное население от воздействия БпЛА противника, наши мотострелки развернули средства радиоэлектронной борьбы, создав специальный коридор, по которому люди смогли пройти.

У одного из спасённых, по имени Сергей, боевики ВСУ похитили супругу, когда она вышла из подвала. По словам Сергея, над его женой несколько дней надругались украинские боевики, после чего повесили, а тело подбросили в разбитый сарай.

Сейчас спасённые жители находятся в одном из пунктов временного размещения, где им оказали медицинскую помощь, предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание.

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