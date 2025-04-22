22.04.2025 (09:00)

Подразделения БпЛА Тульского соединения ВДВ уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения БпЛА Тульского соединения ВДВ уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками

Подразделения БпЛА Тульского соединения ВДВ уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, управляемыми по волоконно-оптическому каналу, в приграничных районах Курской области. Расчеты поражают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, станции связи, наблюдательные пункты.

Именно операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют в лесопосадках замаскированную технику. Расчет работает парой, первый номер подготавливает ударный дрон на оптоволокне к запуску, второй в это время производит разведку местности, выявляя новые цели для удара. После запускадрона-камикадзе, его полет корректируется номером расчета для точного наведения на цель.

FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления. Операторы БПЛА тщательно выбирают уязвимые места машин для нанесения ударов.

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