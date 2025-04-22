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22.04.2025 (09:00)

Подразделения БпЛА Тульского соединения ВДВ уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками

Подразделения БпЛА Тульского соединения ВДВ уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, управляемыми по волоконно-оптическому каналу, в приграничных районах Курской области. Расчеты поражают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, станции связи, наблюдательные пункты.

Именно операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют в лесопосадках замаскированную технику. Расчет работает парой, первый номер подготавливает ударный дрон на оптоволокне к запуску, второй в это время производит разведку местности, выявляя новые цели для удара. После запускадрона-камикадзе, его полет корректируется номером расчета для точного наведения на цель.

FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления. Операторы БПЛА тщательно выбирают уязвимые места машин для нанесения ударов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция
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