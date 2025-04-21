21.04.2025 (21:15)

Агитпоезд Минобороны России в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл в Тулу

Поезд Министерства обороны Российской Федерации, продолжая свой маршрут в рамках агитационно-пропагандистской акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», прибыл на Московский вокзал города-героя Тулы.

В торжественной встрече агитпоезда приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев, врио начальника Тульского территориального гарнизона - врио командира 106 воздушно-десантной дивизии гвардии полковник Роман Муравьев, глава администрации города Тулы Илья Беспалов, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Александр Потапенко, участники общественных и волонтерских организаций Тульской области, а также жители и гости города.

В ходе торжественных мероприятий руководитель агитационно-пропагандистской акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» генерал-майор Михаил Байтов в знак сохранения и передачи славных традиций мужества и служения Родине передал главе администрации города Тулы Илье Беспалову Боевое знамя 740 стрелкового полка.

Кроме того, шести представителям общественных и волонтерских организаций города, внесших значительный вклад в поддержку СВО, вручены медали Министерства обороны РФ «За помощь и милосердие».

В ряды движения «ЮНАРМИЯ» торжественно были приняты 30 школьников, а юнармейскому отряду «Алекса» школы № 9 города Алексин вручено свидетельство о присвоении отряду имени полного кавалера ордена Славы Лепихова Ивана Константиновича.

Участники акции возложили цветы и венки к мемориальному комплексу «Три штыка» на привокзальной площади, почтив светлую память воинов, героически оборонявшим Тулу осенью 1941 года.

В рамках акции состоялся телемост военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, с родными и близкими.

Гости и жители города смогли ознакомиться с представленными экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота, Главного управления кадров, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии, а также Главного военно-политического управления ВС РФ, которые посвящены преемственности поколений и подвигу наших героев, защищающих Отечество и направлены на сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, борьбе с неонацизмом на Украине, а также образцами трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения СВО.

На платформе-сцене поезда для жителей и гостей города с культурной программой выступили сводная концертная бригада Академического ансамбля песни и пляски имени А.В.Александрова и Театра Российской Армии, а также вокально-инструментального ансамбля 106-й воздушно-десантной дивизии «Крылатая Гвардия».

Мероприятия акции посетили более 6 тыс. жителей города, в их числе студенты, школьники военнослужащие и члены их семей, воспитанники Тульского СВУ, юнармейцы, волонтеры, представители общественных организаций и органов исполнительной власти.

Из города Тулы агитационный поезд Минобороны России отправился в город Орел.

В период с 19 апреля по 3 июля Министерство обороны Российской Федерации совместно с ОАО «Российские железные дороги» проводит агитационно-пропагандистскую акцию «Единство в памяти. Сила в подвиге!» с использованием агитационного поезда, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

Целью акции является демонстрация единства армии и общества, противодействие фальсификации истории, рассказ о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных Сил Российской Федерации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице