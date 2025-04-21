21.04.2025 (22:00)

В соединении ПВО в Новосибирской области прошел урок мужества для школьников

На территории соединения Противовоздушной обороны, дислоцированного в Новосибирской области, прошел урок мужества для школьников старших классов школы № 167.

Мероприятие было организовано совместно военнослужащими соединения и подразделения контрразведки и было приурочено к 82-ой годовщине со дня образования «СМЕРШ». В ходе урока мужества школьникам рассказали об истории возникновения, работе и достижениях «СМЕРШ» в годы Великой Отечественной войны, а также провели экскурсию по музею войсковой части соединения, где ребята познакомились с такими экспонатами военной авиации, как МиГ-29 и Су-25.

Также в ходе экскурсии школьникам рассказали о войсках ВВС и ПВО Российской Федерации с момента их создания до наших дней, познакомили с героическим путём войсковой части и задачами по охране воздушных рубежей Родины в настоящее время.



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