21.04.2025 (21:30)

Мероприятия, приуроченные к празднованию Светлой Пасхи, завершились в Киргизии

Мероприятия, приуроченные к празднованию одного из главных православных праздников Светлой Пасхи, завершились на объединённой российской военной базе, дислоцированной в Киргизской Республике.

Накануне праздника помощник командира по работе с верующими военнослужащими – настоятель Александра Невского храма иерей Александр Аношкин провёл беседу с личным составом соединения и рассказал историю, традиции и особенности праздника. Кроме того, священнослужитель ответил на все волнующие военнослужащих вопросы по религиозной тематике. В ночь на Пасху в храме прошла Божественная Литургия и крестный ход, в богослужении приняли участие военнослужащие и члены их семей.

В день самого православного праздника иерей Александр Аношкин совместно с прихожанами Александра–Невского храма навестил военнослужащих, находящихся на дежурстве или на излечении в госпитале, поздравил с праздником и вручил символы Пасхи – куличи. Без внимания не остались и нуждающиеся. Традиционно на территории, прилегающей к воинскому храму, была организована ярмарка. Все желающие смогли купить куличи или игрушки, созданные руками воспитанников воскресной школы. Вырученные средства были переданы на благотворительность в один из фондов, который в последствии закупит все необходимое для воспитанников детских домов и домов-интернатов для престарелых и инвалидов.



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