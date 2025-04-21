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21.04.2025 (21:00)

Мотострелки ЦВО уничтожили лагерь условного противника в горных районах Тувы

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) во время занятий по тактико-специальной подготовке отработали задачи по обнаружению и уничтожению базового лагеря уловного противника в горном районе Западного Саяна.

По замыслу занятия, с помощью беспилотного летательного аппарата в труднодоступном горном районе разведывательным подразделением был обнаружен базовый лагерь условного противника. Командованием было принято решение уничтожить его с применением минометов 2Б14 «Поднос» и стрелкового оружия. Минометные расчеты выдвинулись в назначенный район, преодолели горный маршрут и, заняв выгодные позиции, окрыли огонь по цели, уничтожив лагерь «противника», а его разрозненные силы были уничтожены огнем из стрелкового оружия.

Кроме того, военнослужащие отработали устройство засад в горах и маскировки на местности из подручных средств.

Всего в занятии было задействовано около 50 военнослужащих, а также до 10 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Мотострелковые войска
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