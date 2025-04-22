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22.04.2025 (08:30)

Боевая работа подразделений ПВО группировки войск «Днепр» по уничтожению БпЛА ВСУ

Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» группировки войск «Днепр» круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника. Для обнаружения воздушных целей военнослужащие оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют заблаговременно обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты.

После обнаружения разведывательного беспилотника ВСУ, приближающегося к позициям российских подразделений, зенитчики пусками ракет из ПЗРК «Верба» с временных и основных стартовых позиций уничтожили выявленную цель. Кроме БпЛА противника на счету зенитчиков – сбитые вертолеты ВСУ.

За время проведения СВО на счету расчетов ПВО группировки войск «Днепр» – сотни сбитых БпЛА различного назначения и летальных аппаратов ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ПВО
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