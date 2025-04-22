22.04.2025 (08:30)

Боевая работа подразделений ПВО группировки войск «Днепр» по уничтожению БпЛА ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Боевая работа подразделений ПВО группировки войск «Днепр» по уничтожению БпЛА ВСУ

Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» группировки войск «Днепр» круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника. Для обнаружения воздушных целей военнослужащие оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют заблаговременно обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты.

После обнаружения разведывательного беспилотника ВСУ, приближающегося к позициям российских подразделений, зенитчики пусками ракет из ПЗРК «Верба» с временных и основных стартовых позиций уничтожили выявленную цель. Кроме БпЛА противника на счету зенитчиков – сбитые вертолеты ВСУ.

За время проведения СВО на счету расчетов ПВО группировки войск «Днепр» – сотни сбитых БпЛА различного назначения и летальных аппаратов ВСУ.

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