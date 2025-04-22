22.04.2025 (08:00)

Военнослужащие группировки войск «Север» в зоне проведения СВО в Сумской области уничтожили тяжелый беспилотный летательный аппарат «Баба Яга» ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Север» в зоне проведения СВО в Сумской области уничтожили тяжелый беспилотный летательный аппарат «Баба Яга» ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают уничтожать БпЛА типа «Баба-Яга» ВСУ в зоне проведения СВО в Курском приграничье.

Расчеты боевых беспилотников группировки круглосуточно дежурят в небе в зоне проведения СВО в Сумской области и выявляют ударные дроны противника со сбросами для мин и различных боеприпасов.

На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, расчет воздушного прикрытия подразделений группировки точным ударом FPV-дрона сбил вражеский беспилотник, не допустив его к позициям российских подразделений.

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