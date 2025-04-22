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22.04.2025 (08:00)

Военнослужащие группировки войск «Север» в зоне проведения СВО в Сумской области уничтожили тяжелый беспилотный летательный аппарат «Баба Яга» ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают уничтожать БпЛА типа «Баба-Яга» ВСУ в зоне проведения СВО в Курском приграничье.

Расчеты боевых беспилотников группировки круглосуточно дежурят в небе в зоне проведения СВО в Сумской области и выявляют ударные дроны противника со сбросами для мин и различных боеприпасов.

На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, расчет воздушного прикрытия подразделений группировки точным ударом FPV-дрона сбил вражеский беспилотник, не допустив его к позициям российских подразделений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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