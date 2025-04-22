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22.04.2025 (07:30)

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили бронетранспортёр американского производства М113 и личный состав ВСУ на Южно-Донецком направлении

При попытке провести усиление позиций в районе населённого пункта Богатырь бронетранспортёр М113 с пехотой был атакован операторами FPV-дронов. Спасаясь от поражения, боевая машина свернула с дороги и заехала на минное поле.

После двух последовательных детонаций боекомплекта, бронетранспортёр был выведен из строя, а экипаж и десант пытались бежать, но операторы БпЛА нанесли серию точных ударов по живой силе полностью уничтожив группу военнослужащих ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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