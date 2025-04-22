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22.04.2025 (07:00)

Расчёт БпЛА «Молния» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск «Запад» ежедневно применяют различные боевые беспилотные летательные аппараты (БпЛА) в ходе уничтожения противника в зоне проведения СВО.

Операторы БпЛА самолетного типа «Молния» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе воздушной разведки было выявлено большое скопление военнослужащих ВСУ, которое препятствовало продвижению штурмовиков группировки. Получив координаты цели, расчет беспилотного летательного аппарата оперативно собрал «Молнию», снарядил его противотанковой миной и произвел запуск «камикадзе» в сторону вражеской цели.

Преодолев все преграды, включая вражеские системы радиоэлектронной борьбы и пункты воздушного наблюдения, дрон успешно поразил цель, что позволило продолжить продвижение штурмовиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

БЛА «Молния» используется для нанесения ударов по различным наземным целям. Благодаря своей простоте и мобильности применение подобного вида «дрона» дает возможность оперативно реагировать на изменения обстановки на поле боя и эффективно противодействовать противнику.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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