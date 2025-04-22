22.04.2025 (06:30)

Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в ходе ожесточенных боев освободили населённый пункт Преображенка в ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в ходе ожесточенных боев освободили населённый пункт Преображенка в ДНР

Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в ходе ожесточенных боев освободили населённый пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Село Преображенка расположено на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) и находится в 20 км к юго-западу от Красноармейска.

Активной фазе наступательных действий штурмовых подразделений предшествовала точечная работа артиллерии и расчетов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Продвижение штурмовых групп началось с закрепления на основной дороге снабжения, на которой в последующем было уничтожено несколько единиц бронетехники ВСУ, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro.

Главной сложностью для штурмовиков стало преодоление больших участков открытой местности с практически полным отсутствием каких-либо укрытий, поэтому заходить в село приходилось малыми группами по 3-4 человека, используя антидроновые одеяла и неблагоприятные погодные условия. Скопив силы на подступах к селу, военнослужащие перешли в наступление, постепенно зачищая дом за домом. Помимо уничтожения живой силы и бронетехники, военнослужащие эффективно противодействовали вражеским беспилотникам, включая ударные FPV-дроны и тяжелые гексакоптеры «Баба-Яга».

Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. Столь важный тактический элемент и разработанная система сигналов доказала свою эффективность - чёткие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров.

«Старшина говорит, что надо зайти на позицию. Так как народа нет, я спросил у него, как там обстановка. Он сказал, что все хорошо, там такой интенсивной вообще, боевых действий нет. Там тихо очень. Куда я приехал, были обстрелы, ФПВ работало, минометы работали очень плотно. Когда военнослужащие РФ подошли к нам, они предложили нам сдаться. Если мы сдаемся, никто не пострадает, никто нас не будет держать и мы будем живы. Мы вышли, сдались без единого сопротивления. Нас никто не обыграл, не бил. Мы еще в этом окопе уже в 6-м просидели еще до вечера. Для нашего командования мы как мясо, как расходный материал. Я уверен, что если бы наше командование узнало, что мы сидим с ребятами РФ в этом окопе, которые нас взяли в плен, и что мы уже в плену, они бы нас по-любому отработали и фпвшкой, и минометкой, потому что они не считают нас за людей», – рассказал пленный военнослужащий Ясковец.

Благодаря четким и слаженным действиям подразделений мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» очередной населенный был успешно освобожден от украинских бандформирований. В настоящий момент военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают активное продвижение к населенному пункту Красноармейск (ДНР), который является одним из ключевых транспортных узлов ВСУ на данном участке фронта.

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