22.04.2025 (06:00)
Расчёт САУ «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Красноармейском направлении
Военнослужащие расчёта 152-мм самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили бронеавтомобиль «Козак» ВСУ, тем самым сорвав ротацию противника, на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.
В ходе боевого дежурства в ночное время расчет самоходной гаубицы получил от разведывательных подразделений координаты предполагаемого места высадки десанта в контролируемом нашими бойцами районе. Военнослужащие расчета, находясь на замаскированной огневой позиции, навели самоходную артиллерийскую установку на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов уничтожили бронеавтомобиль с минимальным количеством выстрелов. Корректировка огня и контроль поражения цели велись расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Оперативно поразив противника, военнослужащие замаскировали ствол орудия и укрылись в заранее оборудованном блиндаже. Кроме того, работа САУ велась во взаимодействии с подразделениями противодействия дронам противника.
Артиллерийские расчеты 90-гвардейской танковой дивизии выполняют боевые задачи в составе группировки войск «Центр» с первых дней проведения СВО. Они принимали участие в освобождении населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик. В настоящий момент артиллеристы поддерживают наступательные действия штурмовых подразделений группировки войск «Центр», активно продвигающихся к населенному пункту Красноармейск ДНР.