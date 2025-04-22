22.04.2025 (06:00)

Расчёт САУ «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт САУ «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчёта 152-мм самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили бронеавтомобиль «Козак» ВСУ, тем самым сорвав ротацию противника, на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.

В ходе боевого дежурства в ночное время расчет самоходной гаубицы получил от разведывательных подразделений координаты предполагаемого места высадки десанта в контролируемом нашими бойцами районе. Военнослужащие расчета, находясь на замаскированной огневой позиции, навели самоходную артиллерийскую установку на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов уничтожили бронеавтомобиль с минимальным количеством выстрелов. Корректировка огня и контроль поражения цели велись расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Оперативно поразив противника, военнослужащие замаскировали ствол орудия и укрылись в заранее оборудованном блиндаже. Кроме того, работа САУ велась во взаимодействии с подразделениями противодействия дронам противника.

Артиллерийские расчеты 90-гвардейской танковой дивизии выполняют боевые задачи в составе группировки войск «Центр» с первых дней проведения СВО. Они принимали участие в освобождении населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик. В настоящий момент артиллеристы поддерживают наступательные действия штурмовых подразделений группировки войск «Центр», активно продвигающихся к населенному пункту Красноармейск ДНР.



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