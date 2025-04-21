21.04.2025 (20:00)

Занятия по медицинской подготовке с учетом опыта СВО проведено с военнослужащими Ленинградской военно-морской базы

В соединениях и воинских частях Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота прошло занятие с военнослужащими всех категорий под руководством начальника медицинской службы флота.

Приемы оказания первой помощи условно раненым отрабатывались в различных вариантах. Сначала военнослужащие оказывали взаимопомощь в парах, после чего была отработка оказания самопомощи, имитируя получение различных ранений в бою.

Помимо этого, военнослужащим было продемонстрировано и подробно описано содержимое аптечки первой помощи индивидуальной (АППИ).

Особое внимание уделялось тактической медицине, которая направлена на спасение жизни военнослужащего в первые минуты и предотвращение развития тяжелых осложнений в экстремальных условиях.

Обучение проводили военные медики Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота под руководством начальника медицинской службы флота, среди которых также имеющие опыт выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.

Целью занятия являлось повышение теоретических и практических навыков военнослужащих базы в области оказания первой помощи. В занятиях приняли участие более 500 военнослужащих.

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