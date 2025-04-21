21.04.2025 (19:30)

Участникам СВО вручены документы дополнительного профобразования, государственные и ведомственные награды



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участникам СВО вручены документы дополнительного профобразования, государственные и ведомственные награды

В реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка, начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции документы об окончании курса дополнительного профобразования, государственные и ведомственные награды.

Около 20 выпускников получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах».

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны России.

«Вам предоставлена возможность готовиться к будущей жизни, повышать свою квалификацию, получать новые знания для того, чтобы в дальнейшем продолжить военную службу и также достойно выполнять свои служебные обязанности», – подчеркнул начальник Управления военного образования Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации.

Он назвал это одним из элементов гарантируемой государством социальной защиты для возможности выполнять свои служебные обязанности в новых местах.

Генерал-майор Игорь Муравлянников отметил, что военнослужащие с честью выполнили свой воинский долг и поблагодарил за мужество, героизм, отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции.

Отличившимся военнослужащим вручены государственные награды, а также медали Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции» и «За боевые отличия».

Кроме того, более 15 военнослужащих были удостоены очередных офицерских воинских званий.

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