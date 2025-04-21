21.04.2025 (19:00)

IX Международная олимпиада курсантов по военной истории стартовала в Военном университете Минобороны России

В Военном университете имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации дан старт всеармейскому и финальному этапам IX Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по военной истории.

К участникам олимпиады от имени Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова обратился временно исполняющий обязанности начальника Главного Управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Бобров.

«Интеллектуальные состязания проводятся в знаковое для России и стран Содружества Независимых Государств время – в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это событие навеки вписано в героическую летопись государств СНГ, а его наследие является мощным ресурсом для укрепления наших добрососедских отношений и сотрудничества в военной сфере», – говорится в приветственном слове.

Юрий Бобров также добавил, что участников олимпиады ждут непростые, но вместе с тем интересные испытания, которые потребуют серьезной военно-профессиональной подготовки, предельной сосредоточенности и твердости характера.

Состязания посвящены Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и пройдут одновременно на двух площадках: на базе Военного университета и Военного духовно-просветительского центра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Участниками всеармейского этапа Олимпиады стали курсанты 43 команд военных образовательных организаций высшего образования Российской Федерации из 27 городов.

В финальном этапе олимпиады примут участие иностранные курсанты. За победу будут бороться пять национальных команд высших военно-учебных заведений: Военной академии Республики Беларусь, Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова (Республика Казахстан), Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова, филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва в г. Вольске (Вольский военный институт материального обеспечения) (Российская Федерация), национальная команда Вооруженных Сил Республики Таджикистан (Военный университет, г. Москва).

В свободное от соревнований время команды и их руководители посетят достопримечательности столицы, примут участие в научных мероприятиях.

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