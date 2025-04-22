22.04.2025 (05:30)

Оператор FPV- дрона Южной группировки войск уничтожил блиндаж с живой силой противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Оператор FPV- дрона Южной группировки войск уничтожил блиндаж с живой силой противника

Расчёты FPV- дронов мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск всегда находятся в боевой готовности: охраняют свои зоны ответственности, уничтожают любую цель, полученную от разведчиков, будь это бронированная техника или живая сила противника, а также работают по опорным пунктам ВСУ.

Отточенные навыки и умение маневрировать являются основой перед вылетом на боевую задачу.

В ходе боевой работы FPV- дроном был нанесен удар по блиндажу в котором по данным разведки укрывалось не менее пяти военнослужащих ВСУ. Блиндаж и живая сила противника уничтожены.

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