22.04.2025 (05:30)
Оператор FPV- дрона Южной группировки войск уничтожил блиндаж с живой силой противника
Расчёты FPV- дронов мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск всегда находятся в боевой готовности: охраняют свои зоны ответственности, уничтожают любую цель, полученную от разведчиков, будь это бронированная техника или живая сила противника, а также работают по опорным пунктам ВСУ.
Отточенные навыки и умение маневрировать являются основой перед вылетом на боевую задачу.
В ходе боевой работы FPV- дроном был нанесен удар по блиндажу в котором по данным разведки укрывалось не менее пяти военнослужащих ВСУ. Блиндаж и живая сила противника уничтожены.
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