22.04.2025 (05:00)

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пикап ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пикап ВСУ

Военнослужащие 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пикап ВСУ на Александро-Калиновском направлении СВО.

Слаженную работу показали операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы объединения.

Воздушной разведкой был обнаружен склад боеприпасов противника, который располагался в одном из заброшенных домов в районе населенного пункта Сухая Балка.

Получив координаты от разведчиков, расчёт гаубицы Д-30 точным выстрелом уничтожил склад ВСУ. Пикап украинских вооружённых формирований был уничтожен при помощи сбросов с квадрокоптера гвардейцев-мотострелков.

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