22.04.2025 (05:00)
Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пикап ВСУ
Военнослужащие 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пикап ВСУ на Александро-Калиновском направлении СВО.
Слаженную работу показали операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы объединения.
Воздушной разведкой был обнаружен склад боеприпасов противника, который располагался в одном из заброшенных домов в районе населенного пункта Сухая Балка.
Получив координаты от разведчиков, расчёт гаубицы Д-30 точным выстрелом уничтожил склад ВСУ. Пикап украинских вооружённых формирований был уничтожен при помощи сбросов с квадрокоптера гвардейцев-мотострелков.
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