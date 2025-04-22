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22.04.2025 (05:00)

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пикап ВСУ

Военнослужащие 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пикап ВСУ на Александро-Калиновском направлении СВО.

Слаженную работу показали операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы объединения.

Воздушной разведкой был обнаружен склад боеприпасов противника, который располагался в одном из заброшенных домов в районе населенного пункта Сухая Балка.

Получив координаты от разведчиков, расчёт гаубицы Д-30 точным выстрелом уничтожил склад ВСУ. Пикап украинских вооружённых формирований был уничтожен при помощи сбросов с квадрокоптера гвардейцев-мотострелков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Артиллерия
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