21.04.2025 (20:30)

Ансамбль Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского «Курсанты» стал бронзовым призёром XXVIII Арт-Фестиваля

Во Дворце искусств Ленинградской области прошёл гала-концерт, на котором были награждены победители XXVIII Арт-Фестиваля. В мероприятии приняли участие более 1000 талантливых исполнителей и музыкантов. Ансамбль Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского «Курсанты» стал бронзовым призером, за что участники ансамбля получили дипломы, фирменные статуэтки и ценные подарки. Руководитель и педагог Екатерина Маслова с заботой и вниманием сопровождала ребят на протяжении конкурса.

Этапы фестиваля проходили в течение двух месяцев, в финал вышли самые одарённые участники. Можайцы поразили жюри и зрителей своим пением!

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице