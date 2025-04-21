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21.04.2025 (18:00)

В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота выполняют комплекс боевых упражнений

На полигонах Балтийского флота продолжается этап боевой учебы с военнослужащими перед убытием на СВО.

В ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя в составе подразделений.

На полигонах флота отделения, расчеты и экипажи боевых машин выполняют комплекс боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых – действия подразделения в обороне, в наступлении, в ходе ведения инженерной разведки местности.

Половина боевых упражнений проводится в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости военнослужащие применяют приборы ночного видения, а также осветительные ракеты.

Под руководством инструкторов, получивших опыт в ходе проведения специальной военной операции (СВО), с военнослужащими проводятся боевые стрельбы из стрелкового оружия, станковых гранатомётов АГС-17 «Пламя», снайперских винтовок, а также из гранатометов РПГ-7В и другого оружия.

Кроме того, на полигонах оттачиваются навыки метания наступательных и оборонительных гранат.

В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано порядка 30 единиц боевой техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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