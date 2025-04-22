22.04.2025 (05:15)

В день открытых дверей кузница кадров ВДВ продемонстрировала возможности своей учебно-тренажерной базы



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День открытых дверей в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище продемонстрировал будущим абитуриентам вуза возможности современной учебно-тренажерной базы по подготовке десантников.

Основное внимание в системе обучения кузницы кадров «крылатой пехоты» сегодня уделяется всесторонней подготовке будущих офицеров всем аспектам современного боя. Учить тому, что необходимо на войне – главный постулат суворовской «Науки побеждать» внедрен в систему обучения курсантов.

Тренажерные комплексы вуза позволяют эффективно обучать юношей не только всем навыкам непосредственно воздушно-десантной подготовки. Здесь отрабатываются до автоматизма умения штурмового боя в зданиях и сооружениях, навыки руководить действиями подразделения в ходе резко меняющейся обстановки, умения преодолевать горные склоны и водные преграды. Воздушно-десантный комплекс РВВДКУ позволяет проводить наземную отработку прыжка с парашютом – от выхода парашютиста из самолета до приземления.

На интерактивном 3D-тренажере по подготовке к десантированию на парашютных системах «Арбалет» будущие десантники тренируются управлению парашютом в полёте в любых погодных и климатических условиях.

Эффективная методика применяется здесь и в обучении командиров подразделений управлению движением, огнём и боем подчиненных из БМД-4 и БМД-2.

С этими и многими другими элементами системы подготовки будущих десантников смогли ознакомиться более 800 гостей Рязанского гвардейского ВВДКУ на Дне открытых дверей.

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