21.04.2025 (17:00)
С военнослужащими инженерно-саперного подразделения ЛенВО прошли занятия по тактико-специальной подготовке
С военнослужащими различных категорий инженерно-саперного подразделения Ленинградского военного округа в соответствии с курсом боевой подготовки на полигоне прошли практические занятия по тактико-специальной подготовке.
В рамках занятия специалисты под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт, с использованием специального оборудования провели инженерную разведку местности на наличие взрывоопасных предметов (мин, зарядов, фугасов) и выполнили разминирование.
Кроме того, военнослужащие отработали действия при проведении взрывных работ с использованием имитационных зарядов.
Комплексные занятия для военнослужащих проходят ежедневно на общевойсковых полигонах Ленинградского военного округа.
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