21.04.2025 (17:00)

С военнослужащими инженерно-саперного подразделения ЛенВО прошли занятия по тактико-специальной подготовке

С военнослужащими различных категорий инженерно-саперного подразделения Ленинградского военного округа в соответствии с курсом боевой подготовки на полигоне прошли практические занятия по тактико-специальной подготовке.

В рамках занятия специалисты под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт, с использованием специального оборудования провели инженерную разведку местности на наличие взрывоопасных предметов (мин, зарядов, фугасов) и выполнили разминирование.

Кроме того, военнослужащие отработали действия при проведении взрывных работ с использованием имитационных зарядов.

Комплексные занятия для военнослужащих проходят ежедневно на общевойсковых полигонах Ленинградского военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице