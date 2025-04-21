21.04.2025 (16:30)

Подразделения ЛенВО в Ленинградской области провели тренировку по противодействию диверсантам противника

Военнослужащие мотострелкового соединения Ленинградского военного округа провели тренировку по противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) условного противника. В ходе тренировки были отработаны задачи скрытного наблюдения за охраняемой территорией, прилегающей к режимному объекту, а также порядок ликвидации ДРГ.

По замыслу мероприятий при патрулировании территории были замечены признаки несанкционированной активности вблизи охраняемого объекта. По результатам скрытного наблюдения группа неизвестных лиц с оружием и спецсредствами была идентифицирована как ДРГ. После определения ее боевого состава, военнослужащими мотострелкового соединения было принято решение

о проведении штурмовой операции.

При помощи средств радиоэлектронной борьбы была нарушена работа средств связи условного противника, после чего по месту его дислокации был нанесен огневой удар из стрелкового оружия.

Тренировка проходила в Ленинградской области. Всего было задействовано около 50 военнослужащих, привлечено более 5 единиц техники.

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