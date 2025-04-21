21.04.2025 (16:00)
На Тихоокеанском флоте завершились соревнования по зимнему плаванию финала Кубка Военно-Морского Флота
Во Владивостоке завершился финальный этап Кубка Военно-Морского Флота по зимнему плаванию, в котором приняли участие военнослужащие всех флотов и Каспийской флотилии, воинских частей и высших военно-морских учебных заведений.
Военнослужащие состязались на дистанции 25 метров вольным стилем и стилем брасс, а также в эстафетах 4х25 метров.
По итогам соревнования в личном зачёте среди женщин победу одержали:
на дистанции 25 метров стилем брасс представитель ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» матрос Дарья Киприянова
на дистанции вольным стилем представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) мичман Татьяна Рекунова.
Среди мужчин победу на двух дистанциях 25 метров стилем брасс и вольным стилем одержал представитель Тихоокеанского высшего военно-морского училища старший лейтенант Данил Данильченко.
В эстафетах 4х25 метров вольным стилем (смешанная) и 4х25 метров стилем брасс (смешанная) победы одержала команда ТОФ.
По итогам трехдневных соревнований в командном зачёте победителем финала Кубка ВМФ по зимнему плаванию стала сборная команда ТОФ. На втором месте военнослужащие Балтийского флота. Бронзовым призёром соревнования стала сборная команда ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Победителей и призеров соревнований поздравил помощник главнокомандующего ВМФ по физической подготовке капитан 1 ранга Алексей Пивачёв.
Он отметил высокую физическую подготовку всех участников соревнований, а также значимость данного вида спорта в ВМФ, как неотъемлемую часть процесса физической подготовки военнослужащих и повышения устойчивости организма к различным резким изменениям физических факторов окружающей среды.