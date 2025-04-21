21.04.2025 (14:00)

Военнослужащие Балтийского флота отработали навыки десантирования с вертолетов в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке

Бойцы морского спецназа, десантно-штурмовых подразделений соединения морской пехоты и специалисты спасательных парашютно-десантных групп Балтийского флота выполнили парашютные прыжки в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке на одном из полигонов в Калининградской области.

Воздушное десантирование выполнялось военнослужащими на различных парашютно-десантных системах, а также управляемых парашютных системах «Мальва» и «Арбалет». Все участники тренировки производят прыжки в полной боевой экипировке с оружием и дополнительным снаряжением, в зависимости от поставленных задач.

Десантирование производилось из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации на высотах до 1200 метров, группами до 20 человек, как в светлое, так и в темное время суток.

Каждый военнослужащий должен был приземлиться на необорудованную площадку в указанном районе и немедленно приступить к выполнению задач по предназначению

Прыжки с парашютом входят в обязательную программу подготовки морских пехотинцев и подразделений специального назначения и спасательных парашютно-десантных групп Балтийского флота. В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования в полной боевой выкладке, в простых и сложных метеорологических условиях, в различное время года и на различную местность.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано около 100 военнослужащих.

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