21.04.2025 (12:45)

В Подмосковье состоится III Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье 30 апреля 2025 г. состоится III Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!».

Мероприятие проводится по инициативе Министерства обороны Российской Федерации при поддержке МИД, Национальной академии наук и других ведомств и общественных организаций страны.

Основными целями конгресса является защита исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма во Второй мировой войне, консолидация усилий по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма.

В программу конгресса включено проведение пленарного заседания с участием руководства Министерства обороны Российской Федерации, а также работа четырех тематических секций:

«От нацистской германии до неонацистской Украины: геноцид, как составная часть идеологии и практики нацистов всех времен»;

«Культурный фронт» в борьбе с идеологией нацизма: история и современность»;

«Роль СМИ в противодействии угрозам неонацизма, формировании боевого духа армии и сохранении единства на фоне специальной военной операции»;

«Молодежь против нацизма!», которое будет проведено в формате военно-патриотической акции на площади Музейно-храмового комплекса. В рамках акции будет организовано развертывание масштабных копий Знамени Победы (65 х 35 м, 2 275 кв. м) и Георгиевской ленты (7х300 м, 2 100 кв. м).

К участию в конгрессе приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, российских и международных общественных организаций, политических и общественных деятелей, историков, журналистов, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, профессорско-преподавательский состав военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации;

От иностранных государств в Конгрессе примут участие руководство Министерства обороны Республики Беларусь, делегации оборонных ведомств, военные атташе иностранных государств, военные корреспонденты, освещающие ход специальной военной операции.

На базе центральных военных музеев Минобороны России запланировано проведение научно-практических конференций по вопросам сохранения исторической памяти.

Места проведения:

Центральный музей ВС РФ, г. Москва;

Центральный музей ВВС, п. Монино Московская обл.;

Музей войск ПВО, г. Балашиха Московская обл.;

Центральный военно-морской музей, г. Санкт-Петербург;

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, г. Санкт-Петербург;

Военно-медицинский музей, г. Санкт-Петербург.

Мероприятие призвано консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранить историческую правду о Второй мировой войне.

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