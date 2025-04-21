21.04.2025 (12:30)

Летчики военной авиабазы ЮВО в Армении перехватили и уничтожили летательный аппарат условного противника

Экипажи многоцелевых истребителей МиГ-29 оперативно-тактической авиации военной авиабазы Южного военного округа (ЮВО) в Армении отработали приемы ведения современного воздушного боя.

Летчики провели учебные воздушные бои, выполнили перехват и поразили пилотируемые летательные аппараты условного противника, а также совершили уход от атаки. Экипажи истребителей МиГ-29 выполняют полеты и маневренные учебные воздушные бои в составе групп во всем диапазоне высот и скоростей.

Воздушные дуэли – один из самых эффективных методов проверки боевого мастерства военных летчиков, а также наиболее действенный способ научить пилотов применять в воздушном бою весь комплекс современного вооружения истребителя.

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