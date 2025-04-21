21.04.2025 (12:15)

Военнослужащие в ходе штурмовых действий овладели опорным пунктом условного противника на полигоне ЮВО

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, оттачивают свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.

Подготовка штурмовиков проводится по специальной программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя. Опытные военнослужащие совместно с инструкторами обучают личный состав работать в тактических группах (двойках, тройках), осуществлять штурм здания противника, а также производить контролируемый отход. Также особое внимание во время занятий уделяется по отработке навыков тактической медицины, а именно освоение личным составом методики оказания первой доврачебной помощи, как себе, так и своему товарищу.

Занятия на полигоне проходят в обстановке, приближенной к боевой. В ходе подготовки применяются средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, взрывпакеты, свето-шумовые гранаты, дымовые шашки. Для обучения в учебном центре создана уникальная учебно-материальная база, которая максимально повторяет позиции противника.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.



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