21.04.2025 (12:00)

Торжественные проводы военнослужащих по призыву, уволенных в запас, прошли в 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в Ростовской области

В военном городке 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) состоялись торжественные проводы военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Командир подразделения на торжественном построении поблагодарил военнослужащих, уволенных в запас, за добросовестную службу и объявил приказ об увольнении.

Наиболее отличившиеся в ходе службы солдаты и сержанты приказами командиров были награждены грамотами, благодарственными письмами. Им вручили рекомендательные письма для поступления в высшие учебные заведения страны.

Проводы завершились прохождением личного состава воинской части торжественным маршем перед строем военнослужащих, уволенных в запас.

По завершении торжественной части, командирами подразделений в которых проходили службу военнослужащие, была организована их отправка на железнодорожные вокзалы и автомобильные станции для убытия домой.

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