21.04.2025 (11:45)

Около 20 зауральских школьников пополнили ряды «Юнармии»

Около 20 учащихся гимназии №19 города Кургана пополнили ряды юнармейского движения. Торжественная церемония прошла в стенах учебного заведения.

Школьники произнесли слова юнармейской клятвы, став полноправными участниками движения. Каждому школьнику были вручены значок и книжка участника движения. После чего юношей и девушек поздравили со знаменательным событием представители регионального штаба движения, органов муниципальной власти, общественные деятели и участники специальной военной операции (СВО). Завершилась церемония прохождением торжественным маршем новых участников движения перед лицом старших товарищей и почётных гостей мероприятия.

В ближайшее время новые участники движения примут участие в патриотических, культурных и общественно-значимых мероприятиях, проводимых под эгидой «Юнармии» и Центрального военного округа (ЦВО).

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