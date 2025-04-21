Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.04.2025 (11:15)

Юнармейцы Кузбасса приняли участие в акции «Верни герою имя»

Участники юнармейского отряда общеобразовательной школы № 32 города Полысаево Кемеровской области приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Верни герою имя».

В ходе акции юнармейцы привели в порядок мемориал памяти воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенный на территории школы. Юные патриоты очистили от пыли мемориальные плиты, а также убрали скопившиеся за осенне-зимний период мусор и листву на прилегающей территории. По окончании уборки, участники юнармейского движения почтили минутой молчания память героев, погибших при выполнении боевых задач в годы Великой Отечественной войны.

Всероссийская акция «Верни герою имя» проходит во все субъектах, находящихся в зоне дислокации Центрального военного округа. Основная цель мероприятия патриотическое воспитание и побуждение юнармейцев изучению истории Отечества, в том числе при благоустройстве памятников и монументов.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false