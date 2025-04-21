21.04.2025 (11:30)

Сотрудники и ветераны Управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту почтили память Героя Советского Союза лейтенанта Михаила Крыгина

19 апреля 2025 года легендарной отечественной спецслужбе - Главного управления контрразведки «Смерш» Народного Комиссариата Обороны СССР исполнилось 82 года.

В период Второй мировой войны Красная армия и флот, как и страна в целом, доказали всему миру свою мощь, несгибаемую волю к победе над врагом. В достижение великой Победы достойный вклад внесли советские органы государственной безопасности и конкретно - военная контрразведка: сначала - особые отделы, а с 19 апреля 1943 года - органы «Смерш».

В связи с указанной годовщиной сотрудники и ветераны Управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту 18 апреля т.г. приняли участие в торжественно-памятном мероприятии на базе военно-патриотического парка «Патриот» в музее «Ворошиловская батарея» (о. Русский, г. Владивосток).

В ходе мероприятия выступил начальник Управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту, который напомнил, что более 6 тысяч сотрудников военной контрразведки отдали свои жизни за свободу и независимость нашей великой Родины, уберегли в эти тяжёлые годы армию и флот от ударов в спину.

Собравшиеся почтили память Героя Советского Союза оперуполномоченного военной контрразведки «Смерш» лейтенанта Михаила Крыгина, участника десантной операции в Корейском порту Сейсин в годы войны с милитаристской Японией 1945 года и всех погибших сотрудников минутой молчания.

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