20.04.2025 (21:50)

В Рязанском высшем воздушно-десантном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошел день открытых дверей

Более 800 человек посетили единственную в мире кузницу кадров «крылатой пехоты» – Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

«В нашем славном училище вот уже 106 лет молодые люди учатся целеустремлённости, собранности, дисциплинированности и умению преодолевать трудности», - отметил, открывая торжественное мероприятие временно исполняющий обязанности заместителя начальника училища по военно-политической работе гвардии подполковник Роман Гусаков.

В свою очередь, начальник кафедры военно-политической работы в войсках (силах) гвардии полковник Тимофей Юдин объяснил гостям порядок подачи документов на поступление. Затем перед гостями выступили курсанты вокально-инструментального ансамбля училища «Крылатая пехота», а также юные воспитанники военно-патриотического клуба с показательными выступлениями по рукопашному бою.

По всей территории училища были развёрнуты места демонстрации современных образцов вооружения и военной техники российских десантников, элементов учебно-материальной базы училища, стоящие на вооружении беспилотные летательные аппараты, современные и перспективные элементы экипировки и индивидуальной защиты.

Немалый интерес у юных гостей легендарного вуза вызвал стенд с оружием российских десантников, а также – с трофейными образцами вооружения.

Кстати, около половины гостей Рязанского гвардейского составили сегодня юные представители подрастающего поколения и молодая смена – суворовцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов из нескольких регионов страны.

Для удобства получения информации о правилах поступления на территории был развёрнут агитационный пункт, где офицеры училища всем желающим подробно объясняли все особенности подачи документов на поступление. Также в училище были разработаны специальные буклеты со всей подробной информацией об училище.

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