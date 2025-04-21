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21.04.2025 (11:00)

В Еврейской автономной области гранатометчики Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы

В ходе огневой подготовки гранатометчики общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) выполнили практические стрельбы на одном из полигонов в Еврейской автономной области.

На занятиях гранатометчиками были применены ручные противотанковые гранатометы РПГ-7В и автоматические гранатометы АГС-17. Военнослужащие поражали цели, имитирующие бронированную технику и живую силу условного противника.

Кроме того, военнослужащие выполнили ряд учебно-боевых задач, главной из которых является привитие гранатометчикам навыков ведения современного боя и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

Перед выполнением стрельб гранатометчики прошли теоретическую подготовку, в ходе которой изучили характеристики вооружения, способы огневого поражения техники и живой силы условного противника.

Помимо этого, с военнослужащими были проведены тренировки по маскировке огневых точек, скрытному перемещению на запасные позиции, определению расстояния до цели и корректировке огня с использованием приборов наблюдения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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