21.04.2025 (10:30)

Приемы скоростного вождения на штатной технике выполнили мотострелки ВВО в Амурской области

На общевойсковом полигоне в Амурской области экипажи боевых машин пехоты выполнили приемы экстремального вождения в сложных условиях рельефа местности при смене огневых позиций после нанесения условного удара.

Экипажи БМП на танкодроме полигона «Екатеринославский», выполнили способы скоростного покидания огневых позиций, преодолению сложных естественных и искусственных преград, склонов, косогоров, заболоченных участков местности. Механики-водители двигались с максимально возможной скоростью, как в одиночном порядке, так и в составе колонн, выполняли повороты и развороты различной сложности.

Контроль перемещения боевых машин и качество маскировки оценивалось беспилотным летательным аппаратами.

Эти мероприятия направлены на снижение вероятности поражения подразделения ответным огнем условного противника, после нанесения ему огневого поражения.

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